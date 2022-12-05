13:02, 5 грудня
На Донбасі лікарні переповнені пораненими окупантами
Росіяни продовжують зазнавати втрат у Донецькій та Луганській областях. До місцевих лікарень масово доставляють поранених солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
За інформацією українського військового командування, лікарні у тимчасово окупованому Донецьку переповнені пораненими військовими РФ. Через це планові операції цивільним пацієнтам переносять на невизначений термін.
При цьому до Новопсковського територіального медичного об'єднання, яке знаходиться в окупованій частині Луганської області, за останні дні доставили до 300 поранених російських солдатів.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
10:42, 13 грудня
1
12:17, 11 грудня
6
11:47, 17 грудня
84
15:23, 11 грудня
2
live comments feed...