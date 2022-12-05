На Донбасі лікарні переповнені пораненими окупантами

Росіяни продовжують зазнавати втрат у Донецькій та Луганській областях. До місцевих лікарень масово доставляють поранених солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією українського військового командування, лікарні у тимчасово окупованому Донецьку переповнені пораненими військовими РФ. Через це планові операції цивільним пацієнтам переносять на невизначений термін.

При цьому до Новопсковського територіального медичного об'єднання, яке знаходиться в окупованій частині Луганської області, за останні дні доставили до 300 поранених російських солдатів.