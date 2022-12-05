Як Україна та країни Заходу мають відповісти на російський ракетний терор?

Останні дні листопада відомі багатьом у сучасному суспільстві як період розпродажів. Так сталося і цього року: вулиці європейських міст були наповнені світлом і містянами, які бігли купити щось подешевше. Все нібито звично, як у старі добрі часи, але не для всіх… Українські люди та міста не мають доступу до такої розкоші як мирне життя чи електрики. Це результат масованих ракетних ударів, завданих російськими військами по цивільній інфраструктурі України в жовтні-листопаді 2022 року.

Лише за два тижні, з 15 по 23 листопада, російські терористи випустили 397 ракет і кілька сотень іранських безпілотників-камікадзе по українській інфраструктурі. Прямим наслідком атак стало знеструмлення всієї країни, через що люди кілька днів були змушені жити без світла, води та опалення, а температура в багатьох регіонах України опускалась нижче нуля, повідомляє standukrainegbg.blogspot.com.

росія погрожує продовжувати масовані ракетні атаки та безумовно буде це робити доки опір України не буде зламано, якщо її не зупинять. Якщо Західні країни не вживатимуть заходів, Європу чекає величезна міграційна криза, коли десятки мільйонів українців будуть змушені покинути рідні домівки. Чи зможе Євросоюз впоратися з таким викликом?

Під час останніх ракетних ударів одна з ракет російського виробництва впала в Польщі, загинули двоє людей, крім того територія сусідньої Молдови була знеструмлена разом з українськими містами. Це свідчить про те, що утримувати війну в українських кордонах стає з кожним днем ​​важче. Своєю нерішучістю країни Заходу кличуть війну на територію Євросоюзу. На практиці, якщо Україна програє, ракети почнуть падати на європейські міста. Про це постійно говорять у своїх передачах російські пропагандисти.

Що можуть зробити країни Заходу, щоб зупинити Росію?

Є кілька кроків, які можуть забезпечити українську перемогу та врятувати життя людей разом з енергетичною інфраструктурою. Першим найважливішим кроком є ​​надання українській армії наступальної зброї великої дальності, наприклад ракет великої дальності. Після вторгнення росії в Україну й особливо після терористичних атак на цивільну інфраструктуру, військові об’єкти всередині росії стали законними цілями української армії. Надання Україні ракет великої дальності створить паритет із ворогом і дозволить знищити заводи, які виробляють ракети, і ракетні сховища. Ця дія усуне самий корінь ракетних атак. Одним із прикладів ракет великої дальності є ракета «повітря-поверхня» AGM-158 JASSM або її аналоги.

Pакета «повітря-поверхня» AGM-158 JASSM

Наступним кроком для підтримки України є посилення системи ППО. Західні країни поставили в Україну певну кількість систем протиповітряної оборони, що є життєво важливим доповненням до можливостей української ППО. Українці вдячні за це, але цієї допомоги недостатньо. Системи, які були поставлені союзниками, це ЗРК малої та середньої дальності. Водночас українським військовим потрібні ЗРК великої дальності, наприклад Patriot, для підвищення ефективності захисту від масованих ракетних атак.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot

Щоб вижити у війні, Україні також потрібна фінансова підтримка. Країна втратила значну кількість виробничих потужностей, свою економіку та критичну інфраструктуру. російський ракетний удар лише за 15 листопада завдав прямих збитків економіці України від 0,5 до 1 мільярда доларів. Країни Заходу підтримують економіку нашої країни на даному етапі, і ця допомога має тривати до повної перемоги України. Від початку війни країни Заходу неохоче надавали Україні зброю. Але всі сумніви експертів і політиків розвінчує реальність

- Українська армія вистояла попри всі прогнози

- Українська армія освоїла зброю з різних куточків світу і показує результати кращі за армії НАТО

- Українська армія розумно використовує надані ресурси, досягаючи максимуму із тим, що є.

Велика подяка всім, хто підтримує Україну у військовій сфері. Проте хід війни постійно змінюється, і наразі Україна найбільше потребує вище згаданої зброї. Сумніви та зволікання із забезпеченням необхідним обладнанням збільшують ціну війни та страждання українців. Поки в Європі скаржаться на підвищення цін на енергоносії та інфляцію, українці платять найвищу ціну за волю своєю кров’ю, проходячи через жах війни. Треба пам’ятати про це щодня і пам’ятати про три кроки, які принесуть мир в Європу

Ракети великої дальності для України Системи ППО дальньої дії для України Фінансова підтримка України.

Варто зазначити, що Україна не просить подачок - вона захищає Європу.

Якщо Західні країни хочуть мати таку біду завтра - ігноруйте заклики українців і готуйтесь до бомбардувань і холоду!





