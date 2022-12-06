Рязань-Саратов-Курськ: від епіцентрів бавовни до того самого Києва, що «за три дня», більш ніж тисяча кілометрів

Понеділок 5 грудня може стати моментом зламу останніх надій самих хворих на путінізм мізків росіян, що були впевнені у перемозі над Україною. Ранкові «хлопки» на аеродромах під саратовом та рязанню вщент зруйнували навіть залишки міфів та надій галасливих скрепних патріотів на те, що «расєя у безапаснасті» і «враг не прайдйот».

Від епіцентрів ранкової бавовни до того самого Києва, що «за три дня», більш ніж тисяча кілометрів. Глибокий тил окупанта сьогодні отримав подаруночок від українців «під каву». «Дивним чином» ця подія практично співпала із заявами Укроборонпрому про створення в Україні нового безпілотного літального апарату з дальністю польоту понад 1000 кілометрів та можливим навантаженням у 75 кг. вибухівки, пише політолог Юрій Федоренко у своєму блозі на Цензор.нет.

«Промоакція» ЗСУ дуже не сподобалася росіянам… Воно й зрозуміло! Адже до москви, самого серця ворожого осередку, ще ближче, ніж до рязані та саратова. Можливість отримати на голову заряд вибухівки під час такої пізнавальної та патріотичної екскурсії під стінами кремля панічно збудила «націю переможців». Навіть «прильоти» на кримський військових окупаційних базах та зруйнований (нажаль, поки що – частково) Кримський міст з гаслами «Крим наш» не викликав у глибинній росії такого шквалу емоцій. Адже більшість росіян навіть про відпочинок у анексованому Криму лише мріяло під час вживання патріотично-звичних напоїв на околицях своїх болот.

Та й втекти з Криму є куди. Було куди… Додому, до «бєрьозок», «був наш - став ваш» і все! А куди тікати з росії?! «Вєліка расея, да оступать некуда, везде 3,14!»

Напередодні цих подій, «Левада-Центр» проводив чергове опитування, яке «показало значну підтримку росіянами продовження «спецоперації» до «пабєдного кінця»! Приблизно 75 відсотків! Безумовно, ми всі «повірили» таким «достовірним» результатам. Тим більше, що практично водночас з оприлюдненням результатів «Левади» надійшла інформація про результати аналогічного дослідження від британської розвідки. Посилаючись на дані «незалежних російських ЗМІ та Федеральну службу охорони Росії» фахівці заявляють про зниження серед росіян підтримки війни в Україні. За їхніми даними, 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною, і тільки 25% виступають за підтримку війни. Зазначається, що у квітні останніх було 80%.

Навіть, якщо істина знаходиться десь посередині цих результатів, було б дуже цікаво провести таке дослідження сьогодні, 5 грудня! Як кажуть, «поки грім не гряне – мужик не перехреститься». Сьогодні для росії грянув грім, який сповістив російського «мужика» про неминуче наближення покарання за злочини «обраної народом» кремлівської влади. І від цього покарання не вбережуть тисячі кілометрів відстані.

«Непереможна армія» виявилася неспроможною не тільки для злочинного захоплення чужих територій. Навіть власні «расєйські простори» тепер знаходяться під постійною загрозою справедливого удару у відповідь. За всі злочини, за кров українців, за сльозі дітей та матерів, за Бучу, Херсон, Маріуполь, «Амстор».

Як ти тепер спатимеш, «проста росія», розуміючи, що кожної миті у твоє вікно може залетіти український месник, «голуб миру» від ЗСУ, та передати тобі привіт від «знищеної» української армії та української Нації, яку ти так ходла поставити «на коліна»?!!

Поки писалися ці рядки, ворог у черговий раз провів масовану ракетну атаку на Україну. Мабуть ну дуже йому не сподобалася бавовна у рязані та саратові. Багато ракет, потужно відпрацювала українська ППО, але є і жертви і збитки. Сум… Але – не такий розпач, який зараз шириться росією, у якої немає ніякого виходу.

У нас, українців, попереду така бажана перемога! А у росіян з реальних перспектив – лише поразка та безодня падіння у історичну прірву.

