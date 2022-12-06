11:25, 6 грудня
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На Донеччині за добу окупанти поранили девʼять мирних мешканців
За 5 грудня росіяни поранили 9 цивільних на Донеччині: 4 в Іванівському, 3 у Бахмуті, 1 у Максимільянівці та 1 у Торецьку.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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