На Донеччині за добу окупанти поранили девʼять мирних мешканців

За 5 грудня росіяни поранили 9 цивільних на Донеччині: 4 в Іванівському, 3 у Бахмуті, 1 у Максимільянівці та 1 у Торецьку.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.