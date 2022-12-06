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  • Зеленський приїхав на Донеччину і записав відеопоздоровлення ЗСУ зі Словʼянська, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
13:04, 6 грудня

Зеленський приїхав на Донеччину і записав відеопоздоровлення ЗСУ зі Словʼянська, - ВІДЕО

Зеленський приїхав на Донеччину і записав відеопоздоровлення ЗСУ зі Словʼянська, - ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув до Донецької області. Він записав відеопоздоровлення із Днем Збройних сил України біля вʼїзду до Словʼянська. 

Ролик опубліковано в Телеграм президента.

"З року в рік ми включались із різних місць, вклоняючись нашим бійцям. Звітуючи з різних міст нашої держави. І завжди ми починаємо згадувати наших загиблих героїв. Всіх, хто віддав своє життя за Україну. Всіх, чию світлу памʼять я прошу вшанувати хвилиною мовчання. Знайдіть сьогодні цю хвилину", – звернувся він.

Зеленський додав, що захисники боронять нашу державу – і 30 років незалежності, і вісім років війни на сході, і девʼять місяців повномасштабного вторгнення. 

"Традиційно я зустрічаю цей день на передовій, з нашими бійцями. Сьогодні на Донбасі", – зазначив президент.

Він додав, що хтось називав себе "другою армією світу", а тепер усі бачать, у кого перше місце. Президент наголосив, що шлях до вільної України лежить через вільні Донецьк, Луганськ і Крим.

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#Зеленський #Словʼянськ #Донеччина #Донбас #ЗСУ
Ольга Романова
редактор
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