13:04, 6 грудня
Зеленський приїхав на Донеччину і записав відеопоздоровлення ЗСУ зі Словʼянська, - ВІДЕО
Президент Володимир Зеленський прибув до Донецької області. Він записав відеопоздоровлення із Днем Збройних сил України біля вʼїзду до Словʼянська.
Ролик опубліковано в Телеграм президента.
"З року в рік ми включались із різних місць, вклоняючись нашим бійцям. Звітуючи з різних міст нашої держави. І завжди ми починаємо згадувати наших загиблих героїв. Всіх, хто віддав своє життя за Україну. Всіх, чию світлу памʼять я прошу вшанувати хвилиною мовчання. Знайдіть сьогодні цю хвилину", – звернувся він.
Зеленський додав, що захисники боронять нашу державу – і 30 років незалежності, і вісім років війни на сході, і девʼять місяців повномасштабного вторгнення.
"Традиційно я зустрічаю цей день на передовій, з нашими бійцями. Сьогодні на Донбасі", – зазначив президент.
Він додав, що хтось називав себе "другою армією світу", а тепер усі бачать, у кого перше місце. Президент наголосив, що шлях до вільної України лежить через вільні Донецьк, Луганськ і Крим.
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