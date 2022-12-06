Зеленський приїхав на Донеччину і записав відеопоздоровлення ЗСУ зі Словʼянська, - ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув до Донецької області. Він записав відеопоздоровлення із Днем Збройних сил України біля вʼїзду до Словʼянська.

Ролик опубліковано в Телеграм президента.

"З року в рік ми включались із різних місць, вклоняючись нашим бійцям. Звітуючи з різних міст нашої держави. І завжди ми починаємо згадувати наших загиблих героїв. Всіх, хто віддав своє життя за Україну. Всіх, чию світлу памʼять я прошу вшанувати хвилиною мовчання. Знайдіть сьогодні цю хвилину", – звернувся він.

Зеленський додав, що захисники боронять нашу державу – і 30 років незалежності, і вісім років війни на сході, і девʼять місяців повномасштабного вторгнення.

"Традиційно я зустрічаю цей день на передовій, з нашими бійцями. Сьогодні на Донбасі", – зазначив президент.