СБУ викрила «віцемера» окупантів на Донеччині, яка відповідала за депортацію до рф мешканців Маріуполя і Волновахи

"У результаті слідчо-оперативних дій задокументовано незаконну діяльність так званого "заступника голови адміністрації міста Торез" (сучасна українська назва - Чистякове)", - йдеться в повідомленні.



У СБУ зазначили, що перебуваючи на "посаді", вона поширювала кремлівський режим у захопленому українському місті і допомагала ворогу у незаконному "приєднанні" регіону до складу РФ.



Крім того, зрадниця виконувала завдання щодо депортації мешканців окупованих районів Донецької області до країни-агресора.



"Для цього вона організувала в місті транзитний "перевалочний пункт", який використовували для примусового вивезення українців до віддалених регіонів Росії, зокрема Східного Сибіру і Далекого Сходу", - додали в СБУ.



За даними слідства, поплічницею ворога є мешканка Єнакієвого, яка у 2016 році приєдналась до терористичної організації "ДНР". Згодом її призначили "керуючою справами" місцевої окупаційної адміністрації, а потім "перевели" до окупаційної адміністрації Тореза.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.



Повідомляється, що для того, щоб уникнути правосуддя зловмисниця переховується на тимчасово захопленій території Донецької області.



Однак, зазначено, що співробітники СБУ знають про місцезнаходження зрадниці і проводять комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України.