ПВК “Вагнер” почала вербувати в’язнів на окупованій Донеччині

Російська приватна військова компанія "Вагнера" вербує українських в’язнів на окупованих територіях та агітує їх воювати проти ЗСУ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Зокрема, йдеться про тимчасово окуповані території Донецької області. Місцеві гауляйтери дали згоду на початок вербування спеціальним рішенням", - йдеться у повідомленні.

ЦНС зазначає, що ПВК "Вагнера" вже займається вербуванням в’язнів українських тюрем на тимчасово окупованих територіях.

"Відтак, тепер терористична організація буде шукати "живу силу" в українських тюрмах", - пояснили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що ув’язнених без підготовки відправляють на передову, де кидають в бій перед початком штурму як "гарматне м’ясо".