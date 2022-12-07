Данілов: Навесні ЗСУ будуть у Луганську, Донецьку та Севастополі

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що весною 2023 року ЗСУ будуть у Луганську, Донецьку та Севастополі.

Він відзначив, що зима стане ключовим етапом у боротьбі за Незалежність України.

«6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився та закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима — ключовий етап Великої війни за Незалежність. З Днем Збройних сил України!» — заявив Данілов.