09:01, 7 грудня
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Данілов: Навесні ЗСУ будуть у Луганську, Донецьку та Севастополі
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що весною 2023 року ЗСУ будуть у Луганську, Донецьку та Севастополі.
Він відзначив, що зима стане ключовим етапом у боротьбі за Незалежність України.
«6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився та закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима — ключовий етап Великої війни за Незалежність. З Днем Збройних сил України!» — заявив Данілов.
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