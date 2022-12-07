У Донецьку під час обстрілу загинула «депутат днр» Пирогова: її матір раділа знищенню драмтеатру у Маріуполі, - ВІДЕО

У вівторок, 6 грудня, під час обстрілу Донецька смертельно поранили депутата «народного совета днр» Марію Пирогову. Її мати відома пропагандистка, стала відомою, коли після скидання російської авіабомби на Маріупольський Драмтеатр, цинічно висловилась, що «Маріуполь очистився».

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Ольга Романова редактор