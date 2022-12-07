Захисники України з початку російського вторгнення знищили 92 740 окупантів та 2935 танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 92 740 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.12 орієнтовно склали: особового складу – близько 92 740 (+540) осіб ліквідовано

танків – 2935 (+6)

бойових броньованих машин – 5909 (+4)

артилерійських систем – 1923 (+8)

РСЗВ – 395 (+0)

засоби ППО – 211 (+0)

літаків – 281 (+0)

гелікоптерів – 264 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14)

крилаті ракети – 592 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21)

спеціальна техніка – 163 (+0). Дані уточнюються.

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