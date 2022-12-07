10:23, 7 грудня
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 92 740 окупантів та 2935 танків
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 92 740 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.12 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 92 740 (+540) осіб ліквідовано
- танків – 2935 (+6)
- бойових броньованих машин – 5909 (+4)
- артилерійських систем – 1923 (+8)
- РСЗВ – 395 (+0)
- засоби ППО – 211 (+0)
- літаків – 281 (+0)
- гелікоптерів – 264 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14)
- крилаті ракети – 592 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21)
- спеціальна техніка – 163 (+0).
Дані уточнюються.
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