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  • Забрали документи: звільнений із полону рф американець не може покинути Донецьк
Ольга Романова
редактор
11:25, 7 грудня
Надійне джерело

Забрали документи: звільнений із полону рф американець не може покинути Донецьк

Забрали документи: звільнений із полону рф американець не може покинути Донецьк

Громадянина США Суеді Мурекезі, якого в тимчасово окупованому Херсоні захопили в полон солдати РФ, випустили на волю. Але він не може залишити Донецьк, бо окупанти відібрали у нього документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Мурекезі було затримано 10 червня у Херсоні, де проживав понад три роки. Він провів велику частину полону у двох різних в'язницях разом із групою іноземців, які воювали на боці України. Американець та його друзі стверджують, що він не брав участі у бойових діях в Україні.

"Російській владі стало зрозуміло, що я не маю жодного відношення до бойових дій, але вони все одно тримали мене у в'язниці", - сказав він.

За словами Мурекезі, у жовтні його звільнили з в'язниці у Донецьку, але він не зміг залишити місто, оскільки документи бойовики йому не віддали.

"Я дуже радий, що я на волі. Але я не знаю, що робити далі. Росіяни так і не повернули мені мій паспорт, і я почуваюся тут, як у пастці", – зазначив Мурекезі.

Представник Державного департаменту США заявив, що відомству "відомо про повідомлення" про затримання Мурекезі.

Нагадаємо, що громадянина США Суеді Мерекезі вдалося звільнити з російського полону. Окупанти викрали його у Херсоні ще влітку.

І
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#США #американець #Мерекезі #Донецьк
Ольга Романова
редактор
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