На окупованій Донеччині вантажівка з російськими окупантами зіткнулася з автобусом: загинули 16 людей, - ФОТО, ВІДЕО

На тимчасово окупованій частині Донецької області трапилася ДТП за участі автобуса і вантажівки з російськими військовими. Окупанти повідомили про загибель 16 осіб, пише The Guardian. Аварія відбулася між Чистяковим і Шахтарськом. Ватажок бойовиків Денис Пушилін визнав, що серед загиблих є окупанти. Також відомо, що помер водій автобуса. Трьох людей було госпіталізовано.

Як повідомив журналіст Денис Казанський "російська військова вантажівка з літерою V зім'яла маршрутку, як консервну банку.Шансів вижити у пасажирів було небагато.Не сумніваюся, що винними оголосять самих цивільних, а вбивцям мешканців Донбасу нічого не буде.Ось побачите".