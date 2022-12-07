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  • На окупованій Донеччині вантажівка з російськими окупантами зіткнулася з автобусом: загинули 16 людей, - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
14:23, 7 грудня
Надійне джерело

На окупованій Донеччині вантажівка з російськими окупантами зіткнулася з автобусом: загинули 16 людей, - ФОТО, ВІДЕО

На окупованій Донеччині вантажівка з російськими окупантами зіткнулася з автобусом: загинули 16 людей, - ФОТО, ВІДЕО

На тимчасово окупованій частині Донецької області трапилася ДТП за участі автобуса і вантажівки з російськими військовими.

Окупанти повідомили про загибель 16 осіб, пише The Guardian.

Аварія відбулася між Чистяковим і Шахтарськом. 

Ватажок бойовиків Денис Пушилін визнав, що серед загиблих є окупанти. Також відомо, що помер водій автобуса.

Трьох людей було госпіталізовано. 

Як повідомив журналіст Денис Казанський "російська військова вантажівка з літерою V зім'яла маршрутку, як консервну банку.Шансів вижити у пасажирів було небагато.Не сумніваюся, що винними оголосять самих цивільних, а вбивцям мешканців Донбасу нічого не буде.Ось побачите".

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#Донеччина #ДТП #окупанти #днр
Ольга Романова
редактор
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