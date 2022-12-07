15:01, 7 грудня
Рашисти нанесли удар по Курахове - загинули шість мирних жителів, - ВІДЕО
росіяни масовано обстріляли центр Курахове - відомо про шістьох загиблих людей.
Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко 7 грудня.
"Потужний удар по Кураховому. За оперативними даними, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені", - пише очільник області.
Він зазначив, що російські окупанти нанесли удар по середмістю. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.
"Черговий злочин росіян на нашій землі - фіксуємо його й долаємо наслідки. Окупанти за все триматимуть відповідь. Не повернути лише людей - щирі співчуття їхнім рідним", - написав Кириленко.
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