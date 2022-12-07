Рашисти нанесли удар по Курахове - загинули шість мирних жителів, - ВІДЕО

росіяни масовано обстріляли центр Курахове - відомо про шістьох загиблих людей.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко 7 грудня.

"Потужний удар по Кураховому. За оперативними даними, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені", - пише очільник області.

Він зазначив, що російські окупанти нанесли удар по середмістю. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.

"Черговий злочин росіян на нашій землі - фіксуємо його й долаємо наслідки. Окупанти за все триматимуть відповідь. Не повернути лише людей - щирі співчуття їхнім рідним", - написав Кириленко.