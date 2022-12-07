Компанія росіянина захопила на окупованому Донбасіі землі розміром із Санкт-Петербург

Компанія «Агрокомплекс» екс-міністра сільського господарства росії та колишнього голови Краснодарського краю Олександра Ткачова захопила понад 1,6 тисяч кв. км сільськогосподарських угідь в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані української розвідки, власників агрокомплексів, чиї землі було конфісковано, та працівників компаній, які стали свідками захоплення, - повідомив телеграм- канал "Агентство Новости".



Деталі. За їх словами, процес присвоєння розпочався невдовзі після того, як росія створила на окупованих територіях на сході України місцеві цивільні адміністрації.



Представники підконтрольних москві "адміністрацій" Луганської та Донецької областей відвідували сільськогосподарські угіддя, повідомляючи власникам, що земля тепер належить їм.

Джерела WSJ повідомляють, що українських землевласників примушували, інколи погрожуючи зброєю, переоформляти документи про власність відповідно до російського законодавства.



Деяким землевласникам дозволили залишити свої ділянки у власності за умови укладання договору про те, що 70% їхнього врожаю йтиме до росії, "ЛНР" чи "ДНР". Насамперед земля експропріювалася у людей, які служили в Україні на військовій чи цивільній службі, а також у власників, які проживають в інших регіонах України, пише WSJ.



Велика частина захоплених таким чином земель зараз обробляється «Агрокомплексом» Ткачова, повідомили WSJ представники української розвідки та власники фермерських господарств. Загалом під контроль компанії потрапили 1,6 тисяч кв. км сільськогосподарських земель. Це можна порівняти з площею Санкт-Петербурга (1,4 тисячі кв. км).



Власник компанії «Агротон» Юрій Журавльов розповів виданню, що у травні йому зателефонувала людина, яка представилася "міністром сільського господарства ЛНР", і повідомив, що компанія не має реєстрації, а близько тисячі кв. км (250 тисяч акрів) землі, що належать чи орендовані «Агротоном» у Луганській області, тепер належать «Агрокомплексу». У компанії також вкрали близько 350 тисяч тонн пшениці та зерен соняшнику, додав Журавльов.



Представник підконтрольної росії "адміністрації" Луганської області Валерій Пахніц повідомив WSJ, що жодної експропріації земель у регіоні не проводилося і заявив, що російські компанії у процесі перереєстрації фермерських ділянок не брали участі. Чиновник із російської адміністрації Криму Павло Харламов сказав WSJ, що брав участь у об'єднанні сільськогосподарських активів від імені "ЛНР". За його словами, у цьому процесі брали участь також компанії із росії. Власник «Агротону» Журавльов повідомив, що Пахніц та Харламов були серед чиновників, які відбирали із озброєною групою активи його компанії.

Подібну картину захоплення 400 кв. км землі сільськогосподарської компанії HarvEast Holding у Донецькій області описує її виконавчий директор Дмитро Кушнір.



WSJ надіслала до «Агрокомплексу» кілька запитів про коментар, але не отримала відповіді. Зв'язатися з Ткачовим виданню також не вдалося.



Контекст Експерти NASA Harvest підрахували, що на анексованих територіях України Росія цього року зібрала майже 6 мільйонів тонн пшениці. За оцінками аналітиків NASA, сумарна вартість такого врожаю може сягати мільярда доларів.



Олександр Ткачов перебуває у списку санкцій Євросоюзу з 2014 року як особа, відповідальна за дії проти територіальної цілісності України. Після анексії півострова "Агрокомплекс" придбав у окупованому Криму великий місцевий агрохолдинг "Дружба народів".