  • Головна
  • Жахливі обстріли Донецька: хто стріляє по центру міста, - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
17:01, 7 грудня
Надійне джерело

Жахливі обстріли Донецька: хто стріляє по центру міста, - ФОТО, ВІДЕО

Жахливі обстріли Донецька: хто стріляє по центру міста, - ФОТО, ВІДЕО

В останні дні окупований Донецьк опинився під інтенсивними обстрілами. Окупаційна влада міста уже звично звинувачує у цьому “українських нацистів”.

Журналіст та колишній донеччанин Олег Решетняк проаналізував за допомогою фото та мапи звідки стріляють по Донецьку.

“У стрічці дехто вже писав про якісь дуже сумнівні прильоти, що прийшли по Донецьку. Вони жахливі. Але сумнівні за своєю природою. Цей пост для тих, хто на тих вулицях ніколи не був.

Далі три фото: скрін прильоту на вулиці 50 років СРСР, Гугл-мепс ще з тих часів (червоний паркан так і залишився червоним) і мапа.

А тепер загадка: яким чином українська артилерія змогла у повітрі виконати поліцейський розворот, розкрутитися на 180 градусів і влучити прямісінько у четвертий поверх?

Відповідь проста. Ніяк.

Днями були трагічні прильоти біля так званого Критого ринку - від цієї точки це метрів 700. Там загинули люди. Звинуватили київських фашистів”, - написав Решетняк.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #обстріли
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту