Жахливі обстріли Донецька: хто стріляє по центру міста, - ФОТО, ВІДЕО

В останні дні окупований Донецьк опинився під інтенсивними обстрілами. Окупаційна влада міста уже звично звинувачує у цьому “українських нацистів”.

Журналіст та колишній донеччанин Олег Решетняк проаналізував за допомогою фото та мапи звідки стріляють по Донецьку.

“У стрічці дехто вже писав про якісь дуже сумнівні прильоти, що прийшли по Донецьку. Вони жахливі. Але сумнівні за своєю природою. Цей пост для тих, хто на тих вулицях ніколи не був.

Далі три фото: скрін прильоту на вулиці 50 років СРСР, Гугл-мепс ще з тих часів (червоний паркан так і залишився червоним) і мапа.

А тепер загадка: яким чином українська артилерія змогла у повітрі виконати поліцейський розворот, розкрутитися на 180 градусів і влучити прямісінько у четвертий поверх?

Відповідь проста. Ніяк.

Днями були трагічні прильоти біля так званого Критого ринку - від цієї точки це метрів 700. Там загинули люди. Звинуватили київських фашистів”, - написав Решетняк.