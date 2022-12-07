Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл країною-агресором Росією міста Курахове.

«Терористи атакували мирне місто Курахове. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки», — йдеться у повідомленні Зеленского в Telegram у середу, 7 грудня.

Глава держави заявив, що в результаті атаки щонайменше шестеро цивільних загинуло, п’ятеро поранені.

«Терористи — нелюди. І вони відповідатимуть за це», — заявив він.

У середу, 7 грудня, російські окупанти обстріляли Курахове Донецької області.

Російські загарбники завдали удару по центру міста, зокрема по ринку, автостанції, заправці та житлових будинках.