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  • Зеленський про обстріл росіянами Курахово: Терористи — нелюди, вони відповідатимуть за це
Ольга Романова
редактор
18:59, 7 грудня
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Зеленський про обстріл росіянами Курахово: Терористи — нелюди, вони відповідатимуть за це

Зеленський про обстріл росіянами Курахово: Терористи — нелюди, вони відповідатимуть за це

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл країною-агресором Росією міста Курахове.

«Терористи атакували мирне місто Курахове. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки», — йдеться у повідомленні Зеленского в Telegram у середу, 7 грудня.

Глава держави заявив, що в результаті атаки щонайменше шестеро цивільних загинуло, п’ятеро поранені.

«Терористи — нелюди. І вони відповідатимуть за це», — заявив він.

У середу, 7 грудня, російські окупанти обстріляли Курахове Донецької області.

Російські загарбники завдали удару по центру міста, зокрема по ринку, автостанції, заправці та житлових будинках.

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Ольга Романова
редактор
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