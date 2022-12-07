18:59, 7 грудня
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Зеленський про обстріл росіянами Курахово: Терористи — нелюди, вони відповідатимуть за це
Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл країною-агресором Росією міста Курахове.
«Терористи атакували мирне місто Курахове. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки», — йдеться у повідомленні Зеленского в Telegram у середу, 7 грудня.
Глава держави заявив, що в результаті атаки щонайменше шестеро цивільних загинуло, п’ятеро поранені.
«Терористи — нелюди. І вони відповідатимуть за це», — заявив він.
У середу, 7 грудня, російські окупанти обстріляли Курахове Донецької області.
Російські загарбники завдали удару по центру міста, зокрема по ринку, автостанції, заправці та житлових будинках.
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