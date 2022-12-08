10:09, 8 грудня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 93 тисяч окупантів
Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 8 грудня орієнтовно склали 93 080 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 340 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу. Інші втрати:
- танків – 2937 (+2)
- бойових броньованих машин – 5911 (+2)
- артилерійських систем – 1925 (+2)
- РСЗВ – 395 (+0)
- засоби ППО – 211 (+0)
- літаків – 281 (+0)
- гелікоптерів – 264 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2)
- крилаті ракети – 592 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2)
- спеціальна техніка – 164 (+1)
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