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  • На окупованій Донеччині 20 колишніх вʼязнів втекли зі зброєю в руках
Ольга Романова
редактор
10:37, 8 грудня

На окупованій Донеччині 20 колишніх вʼязнів втекли зі зброєю в руках

На окупованій Донеччині 20 колишніх вʼязнів втекли зі зброєю в руках

В тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено. Заходи тривають. Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись.

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#Донеччина #Ясинувата #колишнівʼязні #окупанти
Ольга Романова
редактор
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