На окупованій Донеччині 20 колишніх вʼязнів втекли зі зброєю в руках

В тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено. Заходи тривають. Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись.