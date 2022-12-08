10:37, 8 грудня
На окупованій Донеччині 20 колишніх вʼязнів втекли зі зброєю в руках
В тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено. Заходи тривають. Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись.
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