11:19, 8 грудня
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На Донеччині за добу окупанти вбили девʼять мирних мешканців та 15 поранили
За 7 грудня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6 у Кураховому, 1 у селі Красногорівка, 1 в Іванівці та 1 у Бахмуті.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ще 15 людей в області дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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