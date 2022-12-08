На Донеччині за добу окупанти вбили девʼять мирних мешканців та 15 поранили

За 7 грудня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6 у Кураховому, 1 у селі Красногорівка, 1 в Іванівці та 1 у Бахмуті.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ще 15 людей в області дістали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.