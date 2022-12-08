11:51, 8 грудня
У Донецьку після обстрілу було знеструмлено пʼять шахт
Внаслідок обстрілу окупованого Донецька було знеструмлено 5 вугледобувних підприємств.
Без напруги залишилися шахта імені О.Ф. Засядька, шахта імені М.Горького ГУП ДНР "ГУРШ" та 3 підприємства ГУП ДНР "Донецька вугільна енергетична компанія": шахта "Лідіївка", шахта імені О.О.Скочинського та шахта імені Є.Т.Абакумова, повідомляють інформ-ресурси окупованої Донеччини .
За попередньою інформацією, у гірничих виробках у цей момент знаходилося 186 осіб:
115 гірників на шахті ім.Скочинського,62 гірники на шахті ім.Засядька,5 – на шахті ім.Горького,та 4 - на шахті "Лідіївка".
Згідно з планом ліквідації подібних аварій, співробітники були повідомлені про те, що сталося, розпочато роботи з евакуації шахтарів.Постраждалих немає.Завдяки оперативній роботі енергетиків вже об 11:05 було подано напругу на 4 вугледобувні підприємства.
Поки що без електроенергії шахта імені О.Ф.Засядька.
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