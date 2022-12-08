У Донецьку після обстрілу було знеструмлено пʼять шахт

Внаслідок обстрілу окупованого Донецька було знеструмлено 5 вугледобувних підприємств.

Без напруги залишилися шахта імені О.Ф. Засядька, шахта імені М.Горького ГУП ДНР "ГУРШ" та 3 підприємства ГУП ДНР "Донецька вугільна енергетична компанія": шахта "Лідіївка", шахта імені О.О.Скочинського та шахта імені Є.Т.Абакумова, повідомляють інформ-ресурси окупованої Донеччини .

За попередньою інформацією, у гірничих виробках у цей момент знаходилося 186 осіб:

115 гірників на шахті ім.Скочинського,62 гірники на шахті ім.Засядька,5 – на шахті ім.Горького,та 4 - на шахті "Лідіївка".

Згідно з планом ліквідації подібних аварій, співробітники були повідомлені про те, що сталося, розпочато роботи з евакуації шахтарів.Постраждалих немає.Завдяки оперативній роботі енергетиків вже об 11:05 було подано напругу на 4 вугледобувні підприємства.

Поки що без електроенергії шахта імені О.Ф.Засядька.