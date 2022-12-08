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“SOS Замерзаємо”: на будинках в окупованому Донецьку пишуть заклики про допомогу, - ФОТО

На будинках в тимчасово окупованому Донецьку стали зʼявлятися заклики про допомогу. Так на будинку на проспекті Київській, 52 написано ““SOS Немає опалення. Замерзаємо”.

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Ольга Романова редактор