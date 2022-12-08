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Ольга Романова
редактор
16:51, 8 грудня

На Донеччині загинув волонтер зі Швеції

На Донеччині загинув волонтер зі Швеції

В Україні загинув двадцятирічний волонтер медичного батальйону родом зі Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна.

В Бахмуті від зіткнення з бойовою машиною, загинув 20-річний громадянин Швеції. Це сталось під час евакуації поранених з фронту. Чоловік був волонтером медичного батальйону "Госпітальєри".

В Міністерстві закордонних справ Швеції підтвердили загибель свого громадянина, та повідомили його родину.

Швецькі ЗМІ нагадали, що влітку цього року в результаті бойових дій в Україні також загинув громадянин Швеції у віці 30 років, він потрапив під снаряд поблизу фронту в Донецькій області. Чоловік раніше служив у Збройних силах Швеції, але звільнився, щоб поїхати в Україну.

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#Донеччина #Бахмут #волонтер #загибель #Швеція
Ольга Романова
редактор
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