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Окупанти обстріляли Торецьк: одна людина загинула, дві поранено, - ФОТО

Одна людина загинула, 2 поранено внаслідок артобстрілу Торецька. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Снаряди влучили у приватний сектор — зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків.



Росіяни вкотре цинічно обстрілюють цивільних — продовжують свою тактику терору.

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Ольга Романова редактор