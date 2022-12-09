09:44, 9 грудня
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Окупанти обстріляли Торецьк: одна людина загинула, дві поранено, - ФОТО
Одна людина загинула, 2 поранено внаслідок артобстрілу Торецька.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Снаряди влучили у приватний сектор — зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків.
Росіяни вкотре цинічно обстрілюють цивільних — продовжують свою тактику терору.
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