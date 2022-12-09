10:27, 9 грудня
ЗСУ знищили за добу ще більш ніж 300 окупантів
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 310 російських загарбників.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ 9 грудня.
Зокрема, повідомляється, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 93 390 (+310) осіб ліквідовано
танків ‒ 2937 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 5912 (+1) од,
артилерійських систем – 1926 (+1) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
літаків – 281 (+0) од,
гелікоптерів – 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),
крилаті ракети ‒ 592 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3) од,
спеціальна техніка ‒ 164 (+0).
Дані уточнюються.
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