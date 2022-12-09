ЗСУ знищили за добу ще більш ніж 300 окупантів

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 310 російських загарбників. Про це повідомив Генштаб ЗСУ 9 грудня. Зокрема, повідомляється, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.12 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 93 390 (+310) осіб ліквідовано танків ‒ 2937 (+0) од, бойових броньованих машин ‒ 5912 (+1) од, артилерійських систем – 1926 (+1) од, РСЗВ – 395 (+0) од, засоби ППО ‒ 211 (+0) од, літаків – 281 (+0) од, гелікоптерів – 264 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0), крилаті ракети ‒ 592 (+0), кораблі /катери ‒ 16 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3) од, спеціальна техніка ‒ 164 (+0). Дані уточнюються.

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