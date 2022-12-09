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  • Обстріли Донецька: Гармаш пояснив, чому це не може бути зі сторони ЗСУ
Ольга Романова
редактор
12:48, 9 грудня

Обстріли Донецька: Гармаш пояснив, чому це не може бути зі сторони ЗСУ

Обстріли центру Донецька можуть відбуватися з боку окупаційних військ або за наводкою ФСБ РФ, яка перевербує українських інформаторів.

Про це сказав журналіст та аналітик Сергій Гармаш в інтерв'ю радіо НВ, - пише "ОстроВ".

"Обстріли центру Донецька відбуваються практично щодня. Більше того, якщо 8 років від обстрілів страждали околиці міста, то сьогодні фактично центр міста постійно обстрілюється. У Донецьку вже немає районів, де не було б обстрілів, де було б безпечно", - сказав він.

Він зазначив, що Україна не має такої кількості снарядів, щоб просто так обстрілювати центр міста для "задоволення чи психологічного тиску". "Ми просто не можемо собі це дозволити, тому що у нас дефіцит снарядів, і це всім відомо", - наголосив Гармаш.

За його словами, Донецьк можуть обстрілювати бойовики "ДНР" або росіяни, щоб створити в місті ефект "стокгольмського синдрому" та "витягнути з Москви більше грошей".

"Або це відбувається за наводкою ФСБ, яка перевербовує наших інформаторів, які дають неточні координати для поразки військових цілей. Я впевнений, що ми вражаємо лише військові цілі", - наголосив він.

Він також звернув увагу, що після прильотів у Донецьку окупанти одразу говорять про натовські калібри. "Хоча як вони визначають це за звуком, складно сказати. У нас немає такої кількості зброї, щоб тільки її використати", - сказав С.Гармаш.

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#Донецьк #обстріли #ДНР #Гармаш #ФСБ
Ольга Романова
редактор
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