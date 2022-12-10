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  • Українські захисники знищили ще 370 російських окупантів за добу
Роман Лазоренко
головний редактор
13:42, 10 грудня

Українські захисники знищили ще 370 російських окупантів за добу

Воїни ЗСУ за добу ліквідували ще 370 російських загарбників в Україні.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 10 грудня.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.12 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 93 760 (+370) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Також було знищено:

- танків ‒ 2940 (+3) од,

- бойових броньованих машин ‒ 5917 (+5) од,

- артилерійських систем – 1927 (+1) од,

- РСЗВ – 397 (+2) од,

- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

- літаків – 281 (+0) од,

- гелікоптерів – 264 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),

- крилаті ракети ‒ 592 (+0),

- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 4535 (+4) од,

- спеціальна техніка ‒ 167 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.

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#ЗСУ #війна #ліквідаціяокупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
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