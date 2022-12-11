У "ДНР" на виконання указу путіна буде діяти "оперативний штаб із реагування на військові загрози"

Окупанти "ДНР" утворили нову структуру - "оперативний штаб із реагування на військові загрози".

Він займатиметься реалізацією заходів, пов'язаних із запровадженням на території "республіки" воєнного стану.

Окупанти пишуть, що цей "орган" сформовано на виконання указів президента РФ № 756, № 757 від 19 жовтня 2022 р.



"Штаб у межах своїх повноважень займеться реалізацією заходів, пов'язаних із запровадженням на території республіки воєнного стану та режиму максимального рівня реагування", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що до складу "оперативного штабу" увійшли так звані "глава ДНР" (керівник штабу), "голова уряду ДНР", керівник "адміністрації глави ДНР", "голови МДБ, МНС, МВС", "міністр економічного розвитку ДНР", "командувач 1-м Армійським корпусом", "військовий комісар ДНР".