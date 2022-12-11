12:47, 11 грудня
У окупованому Донецьку обстрілами зруйнований планетарій, - ФОТО
Окупанти повідомляють про пошкодження від обстрілів будівлі нового планетарія у районі горсаду Донецька.
Про це пише так званий "глава адміністрації" міста Олексій Кулемзін.
"Після обстрілу Донецька руйнування зафіксовано у будівлі нового планетарію. Ракети впали також у безпосередній близькості до речового ринку, пошкодження отримали і житлові будівлі", - пише він.
Нагадаємо, що бойові дії з лютого 2022 року розпочала окупаційна "влада" квазіутворення "ДНР", яка після визнання росією заявила, що повністю захоплюватиме українську Донецьку область.
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