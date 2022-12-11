У окупованому Донецьку обстрілами зруйнований планетарій, - ФОТО

Окупанти повідомляють про пошкодження від обстрілів будівлі нового планетарія у районі горсаду Донецька.

Про це пише так званий "глава адміністрації" міста Олексій Кулемзін.

"Після обстрілу Донецька руйнування зафіксовано у будівлі нового планетарію. Ракети впали також у безпосередній близькості до речового ринку, пошкодження отримали і житлові будівлі", - пише він.

Нагадаємо, що бойові дії з лютого 2022 року розпочала окупаційна "влада" квазіутворення "ДНР", яка після визнання росією заявила, що повністю захоплюватиме українську Донецьку область.