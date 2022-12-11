15:11, 11 грудня
Під Бахмутом українські десантники розбили ДРГ російських окупантів, - ВІДЕО
Бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України розбили диверсійно-розвідувальну групу загарбників у районі Бахмута Донецької області.
Про це пресслужба Міноборони повідомляє в Телеграмі.
"Російські війська в районі Бахмута задіяли диверсійно-розвідувальну групу для виявлення системи оборони українських позицій. Однак підібратися до позицій 71-ої бригади ДШВ не вийшло. Всевидячі дрони виявили пересування ворога, а мінометна батарея накрила їх влучним вогнем", - ідеться в повідомленні.
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