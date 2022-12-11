Під Бахмутом українські десантники розбили ДРГ російських окупантів, - ВІДЕО

Бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України розбили диверсійно-розвідувальну групу загарбників у районі Бахмута Донецької області.

Про це пресслужба Міноборони повідомляє в Телеграмі.

"Російські війська в районі Бахмута задіяли диверсійно-розвідувальну групу для виявлення системи оборони українських позицій. Однак підібратися до позицій 71-ої бригади ДШВ не вийшло. Всевидячі дрони виявили пересування ворога, а мінометна батарея накрила їх влучним вогнем", - ідеться в повідомленні.