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  • Спав на підлозі, а туалет був надворі: Ахметов розповів про своє тяжке дитинство у Донецьку
Ольга Романова
редактор
22:26, 11 грудня

Спав на підлозі, а туалет був надворі: Ахметов розповів про своє тяжке дитинство у Донецьку

Спав на підлозі, а туалет був надворі: Ахметов розповів про своє тяжке дитинство у Донецьку

Український мільярдер Рінат Ахметов в інтерв'ю The Washington Post розповів, що перший свій капітал заробив грою в карти.

За його словами, коли йому було 20 років, він грав у популярну карткову гру Підкидний дурень, яка сформувала в ньому навички аналізу, навчила тактиці та стратегії, пише "НВ".

«Скажу вам чесно, свій перший капітал я заробив грою в карти. І ось що я дізнався: карти — це тактика та стратегія, аналітичний склад розуму, практичний підхід і здатність перемагати», — сказав Ахметов.

Його друг Сергій Тарута, ще один із найбагатших бізнесменів України та народний депутат, також підтвердив, що перший справжній успіх Ахметова був за картковим столом.

«Він був одним із п’яти-шести найкращих гравців у карти Радянського Союзу і їздив на змагання», — сказав Тарута.

Крім того, Ахметов розповів, що його сформувало тяжке дитинство.

«Я народився в бідній сім'ї, яка практично не задовольняла свої найнеобхідніші потреби. У нас була квартира на 20 квадратних метрів, де ми жили вчотирьох і спали на підлозі. Була вугільна піч, якою ми топили вранці, а туалет був надворі … Моя життєва філософія — це філософія мого бізнесу: я ненавиджу бідність і страждання людей. Бажаю успіху собі та іншим. Я хочу бачити людей щасливими», — сказав Ахметов.

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#Ахметов #Донецьк #дитинство
Ольга Романова
редактор
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