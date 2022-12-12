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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 94 760 окупантів та 2966 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
10:26, 12 грудня

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 94 760 окупантів та 2966 танків

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 94 760 окупантів та 2966 танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських окупантів. загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 94 760 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 94760 (+620) осіб ліквідовано;
  • танків - 2966 (+24);
  • бойових броньованих машин - 5928(+8);
  • артилерійських систем - 1929 (+1);
  • РСЗВ - 397 (+0);
  • засоби ППО - 211 (+0);
  • літаків - 281 (+0);
  • гелікоптерів - 264 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+4);
  • крилаті ракети - 592 (+0);
  • кораблі / катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4544 (+4);
  • спеціальна техніка - 169 (+2).

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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