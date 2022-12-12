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Захисники України знищили на Донеччині в одному бою відразу пʼять БМП-2 та один танк окупантів, - ФОТО

Окрема бригада територіальної оборони міста Дніпро знищила 5 російських БМП-2 і танк Т-80БВ в Донецькій області. Про це повідомив військовий оглядач Роман Бочкала. Ймовірно цей бій стався під час спроби російського прориву поблизу Великої Новосілки.

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Ольга Романова редактор