10:56, 12 грудня
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Захисники України знищили на Донеччині в одному бою відразу пʼять БМП-2 та один танк окупантів, - ФОТО
Окрема бригада територіальної оборони міста Дніпро знищила 5 російських БМП-2 і танк Т-80БВ в Донецькій області.
Про це повідомив військовий оглядач Роман Бочкала.
Ймовірно цей бій стався під час спроби російського прориву поблизу Великої Новосілки.
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