Зеленський увів у дію санкції проти проросійских епископів УПЦ (МП): серед них архієпископ Костянтинівський Паїсій 

Президент Володимир Зеленський надав чинності санкціям проти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб. Серед них – митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, в миру – Іван Паканич, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви.

Про це йдеться в опублікованому на сайті президента документі.

Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів на дільність та інші санкції.

Крім Паканича, в списку ще шестеро осіб:

– митрополит Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви Лука (Андрій Коваленко);

– митрополит Луганський і Алчевський Української православної церкви Пантелеймон (Василь Поворознюк);

– митрополит Чернівецький і Буковинський Української православної церкви Мелетій (Єгоренко Валентин), голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви;

– архієпископ Костянтинівський, вікарій Горлівської єпархії Української православної церкви Паїсій Шинкарьов Віктор;

– настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Української православної церкви Олександр Прокопенко;

– настоятель Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви у м. Херсоні Олександр Федоров.

Пропозиції щодо застосування санкцій були внесені на розгляд Ради національної безпеки і оборони України від СБУ.