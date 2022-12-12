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На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця та трьох поранили

За 11 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Великій Новосілці. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко



Ще 3 людини в області дістали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова редактор