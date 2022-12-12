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  • Резніков розповів, коли ЗСУ підуть у новий контрнаступ
Роман Лазоренко
головний редактор
15:14, 12 грудня
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Резніков розповів, коли ЗСУ підуть у новий контрнаступ

Резніков розповів, коли ЗСУ підуть у новий контрнаступ

Щойно затвердішає ґрунт і стануть морози, українські Сили оборони відновлять активний контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова в телеефірі Ukraine Media Centre.

Міністр підкреслив на пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном в Одесі, що коли ґрунт змерзне і стане твердішим для легшого проходу військової техніки, Сили оборони України відновлять активні контрнаступальні дії.

"Гадаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не думають зупиняться. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане твердішим, я переконаний, що ми продовжуватимемо наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій", - наголосив Резніков.

Міністр також додав, що плани в України досить прості - звільнення всіх тимчасово окупованих територій України до кордонів 1991 року, які були міжнародно визнаними. Він висловив впевненість, що хоча росіяни воюють із цивільним населенням з метою схилити українську владу до переговорів на своїх умовах, це їм не вдасться.

"Ця війна - це війна ресурсів, і ці ресурси так само в них зменшуються", - зазначив очільник Міноборони.

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#Резніков #ЗСУ #контнаступ
Роман Лазоренко
головний редактор
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