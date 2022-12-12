Окупанти обстріляли з "Ураганів" Гірник на Донеччині: поранено вісім людей, - ФОТО

Сьогодні, 12 грудня, 8 людей поранено — наслідок ранкового удару по Гірнику.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.





Усі поранені доставлені до лікарні, обсяги завданої шкоди встановлюємо.





Це — чергова атака російської армії на мирне населення. Цього разу ворог застосував РСЗВ Ураган.





Держава-терористка безперервно тероризує мирних українців — стріляє і стрілятиме по цивільних, поки ми не виженемо її геть.



