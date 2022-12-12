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  • Колаборанта, який збивав герб України у Куп’янську, ліквідовано під Бахмутом
Роман Лазоренко
головний редактор
15:47, 12 грудня

Колаборанта, який збивав герб України у Куп’янську, ліквідовано під Бахмутом

Колаборанта, який збивав герб України у Куп’янську, ліквідовано під Бахмутом

Українські військові ліквідували 18-річного колаборанта Іллю Гаманіна, який збивав герб України з однієї з будівель у Куп’янську Харківської області для сюжету російської пропаганди.

Про це з посиланням на прокремлівські пабліки повідомили у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Після звільнення Куп’янська поплічник окупантів втік до Бєлгорода, де його було мобілізовано та відправлено під Бахмут Донецької області.

 За наявними даними, Гаманін помер внаслідок осколкового поранення у серці.

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#Харківщина #Куп’янськ #колаборант #Бахмут #ЗСУ #Гаманін
Роман Лазоренко
головний редактор
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