Бахмут у вогні: що зараз відбувається у найгарячішої точки фронту, - ВІДЕО

Місто Бахмут - найгарячіша точка фронту. Росіяни вже котрий місяць намагаються прорвати лінію оборони Збройних Сил України, але щоразу розбиваються на підступах до міста.

Олег Решетняк, журналіст телеканалу “Рада оприлюднив відео з сучасного українському Сталінграду.

“Місцеві живуть немов у Пеклі. Кожні дві секунди на фоні лунають вибухи. Не залишилося жодного вцілілого будинку”, - повідомляється у репортажі з фронту.