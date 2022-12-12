22:06, 12 грудня
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Бахмут у вогні: що зараз відбувається у найгарячішої точки фронту, - ВІДЕО
Місто Бахмут - найгарячіша точка фронту. Росіяни вже котрий місяць намагаються прорвати лінію оборони Збройних Сил України, але щоразу розбиваються на підступах до міста.
Олег Решетняк, журналіст телеканалу “Рада оприлюднив відео з сучасного українському Сталінграду.
“Місцеві живуть немов у Пеклі. Кожні дві секунди на фоні лунають вибухи. Не залишилося жодного вцілілого будинку”, - повідомляється у репортажі з фронту.
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