На Донеччині під час розмінування загинули троє піротехніків

Під час виконання завдань за призначенням загинули троє піротехніків ДСНС Донеччини.



Трагедія сталася 12 грудня, під час проведення робіт з розмінування у м. Костянтинівка Краматорського району, інформує ДСНС України.

Там відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, в результаті чого загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 р.н., начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н., старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р.н.



Ще двоє піротехніків поранені, лікарі борються за їхні життя.