09:01, 13 грудня
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На Донеччині під час розмінування загинули троє піротехніків
Під час виконання завдань за призначенням загинули троє піротехніків ДСНС Донеччини.
Трагедія сталася 12 грудня, під час проведення робіт з розмінування у м. Костянтинівка Краматорського району, інформує ДСНС України.
Там відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, в результаті чого загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 р.н., начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н., старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р.н.
Ще двоє піротехніків поранені, лікарі борються за їхні життя.
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