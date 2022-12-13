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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 95 тисяч окупантів

Загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 13 грудня орієнтовно склали 95 260 осіб. За добу ліквідовано 500 окупантів. Дані орієнтовані, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Інші втрати: танків – 2966 (+0)

бойових броньованих машин – 5930 (+2)

артилерійських систем – 1931 (+2)

РСЗВ – 404 (+7)

засоби ППО – 211 (+0)

літаків – 281 (+0)

гелікоптерів – 264 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0)

крилаті ракети – 592 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5)

спеціальна техніка – 170 (+1).

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