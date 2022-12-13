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  • Змінити місце проживання ВПО та скасувати статус переселенця тепер можна онлайн, - ВІДЕО
Роман Лазоренко
головний редактор
12:42, 13 грудня
Надійне джерело

Змінити місце проживання ВПО та скасувати статус переселенця тепер можна онлайн, - ВІДЕО

Змінити місце проживання ВПО та скасувати статус переселенця тепер можна онлайн, - ВІДЕО

Нові автоматичні послуги для вимушених переселенців у Дії. Змінити місце проживання ВПО та скасувати статус тепер можна онлайн. Ще на початку повномасштабного вторгнення додали можливість отримати довідку ВПО та оформити виплати.

Цим сервісом скористалися понад 1.4 млн українців. Від сьогодні в застосунку Дія доступні ще 2 нові автоматичні послуги  для переселенців, інформує Мінцифра:

зміна місця реєстрації (якщо ви переїхали до іншого міста України),

скасування статусу ВПО (якщо повернулися додому).

Обидві послуги автоматичні. Це означає, що процес відбувається без участі держслужбовця, а вам більше не потрібно чекати на його рішення. Працюємо з Мінсоцполітики, щоб ви отримували соціальні послуги швидко та якісно.

Раніше, щоб отримати послуги для внутрішньо переміщених осіб, треба було йти до органів соціального захисту в тому населеному пункті, де ви тимчасово перебуваєте. Зараз це кілька кліків у застосунку Дія.

Скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО в Дії. Також зверніть увагу, що для зміни місця реєстрації ВПО необхідно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію.

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#Дія #переселенці
Роман Лазоренко
головний редактор
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