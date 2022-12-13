"Звільнення усіх територій включно з Кримом та Донбасом": українці готові воювати до повної перемоги над росією

Більшість українців переконані, що Україна переможе у війні проти Росії та поверне собі всі окуповані території, включно з Кримом та Донбасом.

Про це свідчать результати соцопитування групи "Рейтинг".

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла (з 74% у березні до 85% у листопаді 2022).

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Лише 9% обрали варіант повернення лише територій, які Україна контролювала до 24 лютого. Водночас за продовження бойових дій на території Росії виступають не більше 5%. Підтримка деокупації усіх території України без виключення абсолютна (більше 80%) серед представників усіх регіонів країни.

Також, згідно з опитуванням, зросла кількість тих, хто підтримує відновлення Україною статусу ядерної держави (з 47% – у 2019 році, до 53% – у 2022).

Вступ України в НАТО (61%) та ядерне роззброєння Росії (50%) – заходи стримування майбутніх нападів на Україну, котрі найчастіше підтримуються респондентами.

Вступ України в ЄС та гарантії від західних партнерів щодо надання озброєння Україні як методи стримування підтримують по 34% опитаних.

Ядерне озброєння України та фінансову допомогу нашій державі обрали по 17%.

За підписання мирних угод з Росією як метод стримування агресії – лише 8%. Дещо більше в ефективність підписання мирних угод з РФ вірять мешканці сходу й півдня, а також ті, хто підтримує відвоювання військовим шляхом лише території, контрольованої на 24 лютого.

Водночас, в усіх регіональних та вікових групах переконлива більшість обирали найкращою гарантією безпеки вступ України в НАТО та ядерне роззброєння Росії.