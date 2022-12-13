Рада дозволила ввозити в Україну генератори та Starlink без мита і ПДВ

Верховна Рада підтримала у другому читанні закони 8196 та 8197 щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України. За закони відповідно проголосували 331 та 332 нардепів.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, на законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. Також для фізичних осіб. Норма буде діяти до травня 2023 року.

До другого читання врахували правку щодо розповсюдження такого звільнення і для поштових та експрес-відправлень.

"Підтримали надання можливості зберігати пальне без ліцензії. За наполяганням Уряду до 2000 літрів. Про більші обсяги треба буде повідомити по декларативному принципу податкову", - додав Железняк.

Також, за його словами, "звільнили технічну допомогу Energy Community від ПДВ та мита ввезення обладнання для відновлення постачання енергії".