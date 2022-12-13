Кіберпростір став повноцінним полем бойових дій

Українська сторона продовжує переконувати на всіх рівнях у необхідності заморожування передачі українських IP-адрес, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях.





Передбачається, що лише провайдери з особливим статусом LIR, що надається Європейською мережею Réseaux IP (RIPE NСС), матимуть можливість підключати до Інтернету органи державної влади, місцевого самоврядування, державні організації або об'єкт критичної інфраструктури. Такому телеком-постачальнику також буде заборонено здійснювати передачу IP-адрес іншим суб'єктам в Україні або за її межі.



Олександр Федієнко, автор законопроєкту, пояснив, що з початку війни окупанти полюють на українські IP-адреси, іноді росіяни привласнюють цілі автономні системи з пулом адрес. Наприкінці листопада було зареєстровано законопроєкт у ВР, покликаний створити безпечні умови органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних організацій (установ), об'єктів критичної інфраструктури та захистити кіберпростір, пише "Матриця свободи" Передбачається, що лише провайдери з особливим статусом LIR, що надається Європейською мережею Réseaux IP (RIPE NСС), матимуть можливість підключати до Інтернету органи державної влади, місцевого самоврядування, державні організації або об'єкт критичної інфраструктури. Такому телеком-постачальнику також буде заборонено здійснювати передачу IP-адрес іншим суб'єктам в Україні або за її межі.Олександр Федієнко, автор законопроєкту, пояснив, що з початку війни окупанти полюють на українські IP-адреси, іноді росіяни привласнюють цілі автономні системи з пулом адрес.

Росіянам IP-адреси та автономні номери потрібні через блокування російських сайтів та провайдерів в Україні. Тому українські адреси використовуються росіянами для розміщення заблокованих ресурсів та продовження інформаційної війни та пропаганди.

«На жаль, таких випадків набагато більше, ніж я тут перерахував. Війна вимагає швидких та ефективних рішень від RIPE як глобальної організації, щоб допомогти запобігти майбутнім трагедіям», — писав Федієнко у листі RIPE LCC.

Як Федієнко, так і українські учасники засідання RIPE NCC озвучували, що часто така передача IP-адрес є результатом залякування та силового примусу щодо інтернет-провайдерів на окупованих територіях.



Українські юристи та ІТ-шники на засіданні RIPE NCC у Белграді також наполегливо закликали започаткувати українську співпрацю відповідного відділу, до компетенції якого входять переведення та призначення адрес. Негайне заморожування призначення IP-адрес у спірних областях запобігає ризику незаконних та примусових переведень.



Таку чітку та рішучу позицію озвучили на засіданні RIPE NCC як радник Мін'юсту Андрій Пилипенко, так і представники ІТ-спільноти, Олена Кушнір (провайдер WEB PRО) та Вікторія Опанасюк (Асоціація правовласників та постачальників контенту).



Хоча генеральний радник Атіна Фрагкулі застерігає, що для такої співпраці необхідно буде переглянути політику RIPE NCC, яка займе тривалий час і може спричинити побоювання зростання державного тиску, тільки негайне рішення, хай навіть тимчасового характеру, знижує будь-які правові ризики для RIPE NCC. Крім того, багатьма учасниками було зазначено, що механізм заморожування може бути реалізований і в рамках угоди чи договору без перегляду всієї політики функціонування RIPE.



У той самий час RIPE NCC замовив дослідження на тему санкцій. Очікується, що виконавча рада адміністрування IP-адрес все ж таки ухвалить незабаром тимчасове рішення проти крадіжки адрес, що дозволить посилити кіберзахист України.