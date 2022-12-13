17:31, 13 грудня
Оприлюднена мапа битви за Бахмут: за три місяца боїв окупанти продвинулись лише на десять кілометрів
Європейські дослідники війни оприлюднили карту бойових дій в Бахмуті та навколо міста.
Про це повідомив військовий оглядач Андрій Цаплієнко.
"Що з цієї карти зрозуміло. Бахмут повністю під українським контролем, хоча ситуація дуже складна.
Російські окупанти присутні на околиці Бахмута, в районі профкому заводу шампанських вин, але ситуацію там вони цілковито не контролюють.ґ
Агресор пробує оточити місто і для того намагається прорвати нашу оборону між Опитним і Кліщіївкою.
І головне. За три місяці бойових дій, втративши тисячі людей і сотні одиниць техніки, ворог просунувся місцями лише на десять кілометрів", - підкреслив Цаплієнко.
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