Переваги й недоліки життя в «ЛНР»

Патріотичне свято на кожен місяць, але обмеження у користуванні водою, затримки заробітної плати та відсутність свободи слова. Наші хактивісти здобули документи, завдяки яким ми склали перелік «за» і «проти» громадянства «ЛНР».

«Луганська народна республіка» — «державне утворення», засноване на території тимчасово окупованої Луганської області. Керуванням квазіутворення із 2014-го року займаються колаборанти та російські окупанти. Отримавши доступ до документів представників недодержави, ми з’ясували, які плюси й мінуси є в житті на Луганщині під керівництвом Росії, пише кіborg-news.

Розпочнемо з «приємного». Речі, що російській владі подобаються найбільше й впроваджуються на тимчасово окупованих територіях: пропаганда й культурно-просвітні заходи. В «ЛНР» цього не бракує, бо звітів та планів на культурну програму задостатньо серед здобутих нами матеріалів.

Наприклад, у 2021 році насичена культурна програма була спланована на кожен місяць. Щоправда, тематика одна й та сама — неосяжна любов до рідного краю.

Мешканці «Луганської народної республіки» мають унікальну можливість долучитися до реалізації програми розвитку «Відновлення масового спорту».

Крім того, громадяни «ЛНР» запрошені до участі у спортивних заходах, присвячених воєнно-патріотичному вихованню.

Імовірно, відмовитися від лнр-ського просвітлення не вийде, бо до нього приєднується матеріально-технічне забезпечення збройних сил Російської Федерації. За законами російського мислення, де не спрацює пропаганда – допоможуть сила, насилля та військова атрибутика.

Після проведення запланованих свят «глави» адміністрацій різних районів Луганської області люб’язно складають звіти «міністру культури, спорту та молоді Луганської народної республіки» щодо успішно виконаної роботи.

Для тих, хто бажає приєднатися до клубу «за інтересами», існує прогресивна організація. Подібного роду установи в «ЛНР» пропонують активне соціальне коло світлого і сучасного мислення, а також пресу, об’єктивну й відповідну сьогоденним тенденціям.

Проте, попри «яскраві фарби життя», недоліки в «Луганській народній республіці» переважають. Затьмарити спортивні досягнення регіону складно, але цілком можливо з обмеженим графіком подачі води. Із запам’ятовуванням годин подачі води, можливо, доведеться напружитися. Однак питання оплати від графіка водопостачання не зміниться. Нарахування сплати за послуги здійснюється відповідно рівня доброустрою житла та кількості мешканців.

Прорахунки маються і в галузі охорони праці в промисловій безпеці, на кшталт, на підприємствах міста Брянки. Винуватці до відповідальності залучені, але штраф у 7 тисяч рублів навряд чи виправить 18 зафіксованих порушень.

Мешканцям «Луганської народної республіки» варто бути готовими до затримання заробітних плат. Принаймні працівники підприємства «Вуглереструктарізація» у 2021 році вже зустрілися з цим явищем.

Свободи слова в «ЛНР» теж не обіцяють. Матеріали для публікацій в засобах масової інформації потребують попереднього документаційного узгодження з прокуратурою.

Обмеження свобод поширюються і на людей. Свідчення про наявність у громадян документів нелегального утворення «ЛНР» заносяться в таблиці й піддаються статистичним підрахункам. Щоправда, позитивним фактом є те, що не всі погодилися на отримання «паспортів».

Повний перелік осіб, що долучені до управління і ведення справ в «ЛНР», доступний нижче:

Отже, наскільки «добрим» чи «поганим» є життя на території тимчасово окупованої Луганщини, вирішити нескладно. Спорт і нав’язане патріотичне виховання мають місце бути, але, як правило, для комфорту людям необхідні ще безпека праці, свобода вибору, незалежні ЗМІ та стабільне водопостачання.