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Окупанти обстріляли Краматорськ: росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту, - ВІДЕО

Сьогодні, 13 грудня, Краматорськ знову зазнав ворожого удару. Про це повідомив очільник Донецької області Павло Кириленко.



Росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту. Інформація про постраждалих наразі не надходила, однак точні наслідки ще належить встановити.

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Ольга Романова редактор