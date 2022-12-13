18:22, 13 грудня
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Окупанти обстріляли Краматорськ: росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту, - ВІДЕО
Сьогодні, 13 грудня, Краматорськ знову зазнав ворожого удару.
Про це повідомив очільник Донецької області Павло Кириленко.
Росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту. Інформація про постраждалих наразі не надходила, однак точні наслідки ще належить встановити.
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