ЗСУ у напрямку Сватово-Кремінна мають успіхи

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що українські військовослужбовці мають успіхи у напрямі Сватово — Кремінна.

В ефірі телемарафону він заявив, що ситуація на цьому напрямі все ще важка, але контрольована.

За словами Гайдая, на окупованих територіях деякі населені пункти закриті на в'їзд та виїзд, також глушать зв'язок та інтернет.

Голова ОВА також додав, що росіяни налякані«бавовною» і масово заселяються в села біля лінії фронту в цивільні будинки, десь мирних людей повиганяли з населених пунктів повністю.