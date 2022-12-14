10:41, 14 грудня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 96 тисяч окупантів
Загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 14 грудня орієнтовно склали 96 000 осіб. За добу ліквідовано 740 окупантів.
Дані орієнтовані, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Інші втрати:
- танків – 2970 (+4)
- бойових броньованих машин – 5937 (+7)
- артилерійських систем – 1931 (+0)
- РСЗВ – 404 (+0)
- засоби ППО – 211 (+0)
- літаків – 281 (+0)
- гелікоптерів – 264 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0)
- крилаті ракети – 592 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 (+13)
- спеціальна техніка – 171 (+1).
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