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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 96 тисяч окупантів

Загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 14 грудня орієнтовно склали 96 000 осіб. За добу ліквідовано 740 окупантів. Дані орієнтовані, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Інші втрати: танків – 2970 (+4)

бойових броньованих машин – 5937 (+7)

артилерійських систем – 1931 (+0)

РСЗВ – 404 (+0)

засоби ППО – 211 (+0)

літаків – 281 (+0)

гелікоптерів – 264 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0)

крилаті ракети – 592 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 (+13)

спеціальна техніка – 171 (+1).

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