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На Донеччині за добу окупанти поранили двох мирних мешканців

За 13 грудня стало відомо про 2 мирних жителів Донеччини, поранених росіянами: у Гірнику та Кліщіївці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова редактор